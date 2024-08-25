$91.60+0.31101.61-0.01
Почта

"РГ": банки продолжают предлагать клиентам токсичные инвестиции вместо вкладов

Эксперты рекомендовали россиянам внимательно читать все договоры, которые они подписывают в банке и меньше верить устным обещаниям сотрудников. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперты рассказали как банки наживаются на своих доверчивых клиентах
© РИА Новости

Сотрудники кредитных организаций продолжают убеждают клиентов оформлять сложные инвестиционные продукты вместо простых вкладов, несмотря на отсутствие гарантированной доходности. Такая практика получила название «мисселинг».

«Фактически мисселинг — это незаконное обогащение», — заявил ранее Михаил Мамута, руководитель Службы Центробанка по защите прав потребителей.

По данным ЦБ РФ, в 2023 году индекс мисселинга снизился на 45%, а за первое полугодие 2024 года число жалоб потребителей финансовых услуг уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты выделяют несколько схем мисселинга: оформление вклада по ставке 0,01% с передачей средств в доверительное управление, заключение договора инвестиционного или накопительного страхования жизни вместо вклада, а также комбинированные продукты.

Консультант Национального центра финансовой грамотности Оксана Уланова, отметила, что жертвами мисселинга становятся не только пожилые люди.

«Просто пенсионеры чаще оформляют депозиты, а люди моложе — кредиты. В кредитовании тоже часто навязывают разные необязательные или даже прямо ненужные потребителю услуги», — пояснила она.

Эксперты советуют внимательно читать условия договора и не верить на слово сотрудникам банка. Павел Никитин из Ассоциации развития финансовой грамотности подчеркнул, что инвестиционно-страховые продукты могут быть полезны при правильном применении, но их продажа должна строиться на выявлении реальных потребностей клиента.

До этого стало известно, что в мире мошенников существуют классические методы обмана, такие как фишинг, но появляются и новые, наносящие не меньший ущерб. Эксперты РОЦИТ выделили актуальные схемы: обман с покупкой квартиры через дипфейки, мошенничество с налоговыми сверками у предпринимателей и самозанятых, а также аферы с ЖКУ, где преступники представляются сотрудниками коммунальных служб. В ответ на это в России ужесточили правила оборота SIM-карт и обязали владельцев крупных каналов регистрироваться в Роскомнадзоре. Несмотря на эти меры, важно сохранять бдительность.

Личный счет
Михаил Мамута
Павел Никитин
Банк России
Роскомнадзор