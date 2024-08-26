Эксперты прогнозируют дальнейший рост ставок по депозитам до конца года

Ставки по большинству вкладов в РФ превысили 19% годовых, за исключением депозитов на срок от полугода до года, где ставка составила 18,54%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

Наибольший рост показали ставки по вкладам сроком от года, увеличившись на 2,2 п.п. и достигнув 19,996% годовых. Банкиры объясняют такую динамику стремлением привлечь клиентов без значительного удорожания фондирования.

Эксперты связывают рост ставок по длинным вкладам с сигналами ЦБ о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики.

«ЦБ дал сигнал, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики, вероятно, придется работать весьма продолжительное время», — отметил Юрий Беликов, управляющий директор «Эксперт РА».

Несмотря на уже заметно выросшие ставки, банкиры прогнозируют дальнейшее повышение.

«До конца года ставки могут вырасти еще на 1–1,5 п.п.», — считает руководителя продуктов и сервисов банка «Дом.РФ».Никита Казанцев.

Однако эксперты предупреждают, что существенный рост ставок маловероятен, так как это негативно скажется на марже банков.

«Полностью переложить это давление на заемщиков уже не получится, потому что спрос на заемные средства сокращается», — пояснил Беликов.

До этого стало известно, что банки выразили обеспокоенность созданием небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут проводить платежи наряду с банками. Они считают, что это может повысить риски для платежной системы и кибербезопасности.