Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2024 году

В России зафиксировано снижение среднего чека покупки в категории школьной формы для девочек. Показатель уменьшился на 21%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN.

Набор из блузки, платья, сарафана, юбки и брюк в 2024 году обойдется в 8625 рублей. Отмечается, что средняя цена блузки составила 1250 рублей, платья — 2245 рублей, сарафана — 1730 рублей, юбки и брюк — по 1700 рублей в обоих случаях.

Собрать мальчика в школу можно за 7450 рублей. Речь идет о двух сменных рубашках, брюках и костюме. Средняя стоимость одной рубашки — 1250 рублей, брюки обойдутся в среднем в 1700 рублей, костюм — в 3250. При этом средняя стоимость костюмов продемонстрировала снижение на 27% к прошлому году. Аналитики также зафиксировали рост продаж рюкзаков и портфелей в диапазоне от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей (увеличение в 2,3 раза).

Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на данные компании «Эвотор», производителя онлайн-касс, сообщило, что в преддверии Дня знаний, который отмечают в России 1 сентября, в стране зафиксирован рост цен на цветы. К уровню августа прошлого года их стоимость поднялась на четверть.