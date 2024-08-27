Названа сумма пенсии, которую получают военные в России
Средняя сумма пенсии российских военных составляет 41 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.
По словам эксперта, в стране насчитывается 2,7 миллиона получателей военной пенсии. Он отметил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление пенсии военным и приравненным к ним лицам, повысят с запланированного 89,32 процента до 89,83.
Как указал специалист, призывникам выплачивают военную пенсию только в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. Для контрактников военную пенсию рассчитывают исходя из стажа и оклада, подчеркнул собеседник.
Ранее агентство «Прайм» со ссылкой на Социальный фонд России сообщило, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг регионов, где платят наибольший размер средней пенсии по старости. В указанном получают в среднем 36 517,5 рублей, работающие граждане - 42 617,8 рублей. На второй строчке расположился Камчатский край (всего - 32 191,5 рублей, работающим - 25 030,6 рублей, неработающим - 36 037,6 рублей), говорится в отчете ведомства. На третьей строчке - Магаданская область, где средняя пенсия составляет 32 126,3 рублей. Работающим пенсионерам платят по 25 022,9 рубля в месяц, а неработающим - по 36 283,2 рубля.