В Госдуме напомнили о выплатах на подготовку детей к школе

Некоторые категории семей с детьми до 17 лет имеют право на пособия и льготы, которые помогут собрать ребенка в школу и обеспечить ему качественное образование, напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

Одна из таких выплат доступна семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, существуют региональные выплаты к школе, добавил депутат.

«Семьи с детьми до 17 лет, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, могут получать ежемесячное пособие, размер которого составляет 50%, 75% или 100% от детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от выполнения определенных условий. Кроме того, существуют и региональные выплаты к школе. Местные власти имеют возможность назначать адресные выплаты для отдельных категорий семей, таких как многодетные и малоимущие», — рассказал Чаплин.

Также существуют выплаты по соцконтракту. Они назначаются семьям для преодоления трудной жизненной ситуации. Эти средства можно использовать на подготовку к школе.

«Также можно использовать маткапитал на образование. Получив сертификат на материнский капитал, семьи могут использовать средства на дошкольное образование сразу», — отметил депутат.

Семьям с детьми доступны и привилегированные налоговые вычеты, связанные с обучением детей. В этом случае речь идет о кружках, курсах и репетиторах. Узнать о всех доступных выплатах можно в МФЦ или местных отделениях Соцзащиты, добавил депутат.

Ранее председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов рассказал о том, что сэкономить на подготовке к школе можно, купив товары на маркетплейсах. По его словам, стоимость школьных товаров зависит не от сезонности, а от инфляции.