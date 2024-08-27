Сколько россияне готовы потратить на кольцо для помолвки

Mamba и Sokolov провели исследование и выяснили, какую сумму граждане готовы потратить на кольцо для помолвки. Так, каждый четвертый холостяк может отдать на эти цели 10-25 тысяч рублей, передает агентство «Прайм».

Также опрос показал, что порядка 16% респондентов готовы потратить 50-100 тысяч, еще 7% — 100-250 тысяч.

«При этом для большинства (57%) незамужних девушек цена кольца не имеет значения. Однако 24% респонденток хотели бы, чтобы оно стоило 25-50 тысяч рублей», - говорится в публикации.

Ранее начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева заявила, что свыше 220 пар поженились в Москве в вечернее и ночное время с начала года.

До этого в пресс-службе минсоцразвития Подмосковья сообщили, что в Московской области поженилось более 25 тыс. пар с начала года и самая популярная дата свадебного сезона — 24 августа.