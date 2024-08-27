Число криптовалютных долларовых миллионеров удвоилось за год

Число криптовалютных долларовых миллионеров в мире выросло почти в два раза за последний год, достигнув 172,3 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные исследования Crypto Wealth Report консалтинговой компании Henley&Partners.

Отмечается, что этот показатель на 95% больше, чем в 2023 году. При этом количество биткоин-миллионеров увеличилось на 111%, достигнув 85,4 тысяч человек, криптомультимиллионеров (владельцев криптовактивов на сумму 100 миллионов долларов и более) — на 79% до 325 человек, а число криптомиллиардеров — на 27% до 28 человек по всему миру.

«Общая рыночная стоимость криптоактивов сейчас составляет ошеломляющие 2,3 триллиона долларов, что на 89% больше по сравнению с 1,2 триллионом долларов, зафиксированным в дебютном отчете компании в прошлом году», — говорится в тексте.

В Henley&Partners полагают, что такой рост криптовалютных долларовых миллионеров был вызван введением криптовалютных ETF на крупных финансовых рынках.