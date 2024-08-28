В России подорожает мороженое

Мороженное осенью этого года из-за инфляции подорожает на 1,5-2 процента. Об этом рассказала кандидат экономических наук, завкафедрой маркетинга Университета «Синергия» Евгения Жукова в беседе с «Газетой.Ru».

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По словам специалиста, вне зависимости от сезона цены на мороженое в России ежемесячно растут. Так, в 2021 году цены выросли на 7,9 процента по сравнению с 2020 годом, в 2022-м — на 22,5 процента в годовом выражении, в 2023-м — на 11 процента год к году. А за первое полугодие 2024-го цены на мороженое увеличились более чем на 9 процентов.

Отмечается, что рост цен связан с подорожанием сырья для производства мороженого — молока, сливок, сливочного масла и какао. Уточняется, что наибольшее подорожание (более чем на 20 процентов) в 2024 году было зафиксировано в Тюмени, Марий Эл и Адыгее.

Ранее стало известно, что Минский автомобильный завод (МАЗ) начал выпускать клубничное мороженое. Партию лакомства со стилизованным под героев мультфильма «Тачки» грузовиком МАЗ для предприятия произвела Могилевская фабрика мороженого. Одна упаковка массой 250 граммов обойдется в 4 рубля 89 копеек (около 140 российских рублей).