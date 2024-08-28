Экономист и политолог Василий Колташов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах российских властей усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми. По словам специалиста, параметры режима для самозанятых должны измениться кардинально.

Министерство экономического развития России ранее предложило расширить перечень критериев, указывающих на то, что работодатель используют практику «зарплат в конвертах», сообщало РБК. Также в ведомстве хотят усилить контроль за переводом сотрудников в самозанятые. Соответствующее письмо направлено на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова. В Роструде также подтвердили изданию, что в настоящий момент обсуждаются «варианты индикаторов риска». Они связаны как с подменой трудовых отношений договорами с самозанятыми, так и с выплатой зарплаты ниже МРОТ, а также необоснованным снижением зарплаты медицинским работникам.

Введение режима самозанятых резко улучшило ситуацию для работодателей – у них существенно увеличились возможности по использованию серых расчетов с работниками. По сути, работодатели восприняли появление режима самозанятых, как свою победу над государством, над надзорными органами и работниками, которые переводятся в бесправное положение. Зачастую самозанятые работают по коротким подрядам в режиме абсолютной непрозрачности для контролирующих органов. При этом самозанятые достаточно уязвимы – они не могут жаловаться в органы трудового контроля, ведь они не наемные работники, а исполнители подрядов. Поэтому ужесточение контроля в данной сфере представляется вполне логичным. Василий Колташов Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества

Наряду с предлагаемыми в Минэкономики мерами в России необходимы изменения в правовой системе, добавил экономист.

«Работодатели должны быть выбиты с занимаемых ими позиций. То есть им должно быть понятно, что переводить работника в режим самозанятого будет себе дороже. Они должны быть лишены такой возможности. Здесь возможно введение таких ограничений, согласно которым оплата услуг самозанятых не должна превышать, допустим, 5% от фонда оплаты труда предприятия... Самозанятые могут использоваться для особых нужд, например, когда необходимо подготовить букеты для выходящих на пенсию сотрудников – их можно заказать у самозанятых. А когда на предприятии большое количество людей работают как самозанятые – это неправильно», – заявил эксперт.

Режим самозанятости не только предоставляет работодателям возможность экономить на сотрудниках, но и негативно сказывается на функционировании социальных систем в стране, считает Колташов.

«Государство – это на две трети социальная система. Представим себе, что мы вернулись в 19 век, что у нас больше нет государственного образования, государственного здравоохранения и системы государственной социальной поддержки. Представим, что это просто ушло. Какое отношение будет в обществе к такому государству? Его будут любить, будет патриотизм? Нет – это будет просто механизм разрушения государства. В современном мире социальная система обеспечивает сохранение государства и, значит, обеспечивает развитие экономики. И здесь режим самозанятости подводит мину под данную конструкцию, ведь самозанятые не производят существенных социальных отчислений. Распространение этой ложной самозанятости переводит в режим голода пенсионный фонд и налоговые органы. Они не получают те деньги, на которые могли бы рассчитывать», - отметил эксперт, выступив за введение уголовного наказания за искусственный перевод сотрудников на ложную самозанятость в нынешних условиях.

Расширение переченя оснований для проверки бизнеса эксперт назвал «недостаточными мерами».

«Здесь, скорее, пытаются наложить маленькую заплатку там, где образовалась гигантская дыра. И эта дыра сейчас разрастается, так что маленькая заплатка принципиально не изменит ситуацию… Режим самозанятости разрушает всю сложившуюся систему рынка труда и систему прозрачности», - сказал он.

Говоря о практике выплаты серых зарплат, экономист отметил, что работали, особенно в регионах, стараются держать на минимальных ставках своих сотрудников, которые в реальности очень много работают.

«То есть человек может быть записан на половину ставки, а работать на две, получая большую часть денег в конверте. В связи с этим необходимо повышать МРОТ, а также вводить минимальную почасовую оплату труда. При этом в случае нарушений к работодателю должны применяться серьезные санкции. Все эти трюки с половиной ставки, с третью ставки или с 0,7 ставки просто являются способом обмана налоговых и контрольных органов. Что это за доли - доли в рабочих часах? У нас, по сути, не существует установленной законом денежной формы измерения этих часов… Так что здесь, конечно, нужно устанавливать более жесткий режим», - заявил специалист.

Вместе с тем, по словам Колташева, работодатели, большая часть сотрудников которых имеет постоянные договоры, должны получать определенные преференции.

«Наиболее жесткий эксплуататор работников – это малый бизнес, и он в этом случае может поднять вой, мол, вы нас душите. Но малый бизнес часто ничего не хочет делать по закону, пользуется трудным положением тех, кого нанимает, и всячески увертывается… При этом нужно понимать, что серые зарплаты были, есть и будут, что они являются нормой в экономике. Однако при существенном повышении МРОТ и введении почасовой оплаты труда появится возможность заставить работодателей легализовать персонал», - заключил специалист.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР предложили поднять минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц.