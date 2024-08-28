Росстат отметил рост зарплат в России на 9,4% по итогам первого полугодия

Реальные зарплаты в России по итогам первого полугодия 2024 года выросли на 9,4%, свидетельствуют данные Росстата.

Как отмечает РИА Новости, среднемесячная начисленная заработная плата работников в июне составила 89,1 тыс. рублей, что на 15,3% выше аналогичного периода предыдущего года и на 3,2% выше, чем в мае текущего года.

Ранее сообщалось, что инфляция в России за период с 13 по 19 августа 2024 года замедлилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 0,04%.

В Госдуме рассказали о планах установить МРОТ на уровне 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года.