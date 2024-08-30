Мошенники стали интенсивно рассылать пенсионерам сообщения с фишинговыми ссылками, предупреждая о якобы обязательном переводе пенсий в цифровые рубли. Об этом сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.

По ее словам, тема цифрового рубля в целом активно используется злоумышленниками на протяжении года.

— Тогда по чатам в мессенджерах распространялись сообщения, что необходимо написать отказ от перевода пенсии в цифровые рубли. Под предлогом оформления отказа у граждан просили сообщить код из смс, чтобы не посещать офис МФЦ, — рассказала эксперт.

Однако большинство пенсионеров предпочитали лично посещать госучреждения, где требовали принятия заявлений об отказе от перевода выплат в цифровой рубль. Храпунова указала, что сейчас наблюдается такая же активность, однако, учтя прошлые «ошибки», мошенники сделали выводы и теперь используют фишинговые ссылки.

Помимо этого, эксперт напомнила, что Центробанк РФ проводит широкую кампанию, чтобы информировать население о возможностях использования цифрового рубля. При этом, по словам Храпуновой, валюта сейчас проходит тестовый период, когда ее введут в полноценный оборот — неизвестно.

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Она также добавила, что, согласно действующему закону, у россиян есть возможность решить, как удобнее получать госвыплаты и пособия. Никто не может заставить гражданина выбрать что-то конкретное, передает РИА Новости.