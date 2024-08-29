Россияне смогут обменять замороженные активы до середины осени

Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов планируется продлить до середины октября. Об этом пишет Forbes.

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Издание уточняет, что продление касается первого раунда обмена, стартовавшего весной, а не нового этапа. Заявки, поданные ранее инвесторами, остаются в силе.

Программа обмена, регулируемая указом №844, позволяет россиянам обменивать заблокированные иностранные активы на сумму до 100 000 руб. со счетов типа «С», где хранятся средства зарубежных инвесторов в России. По данным оператора программы — брокера «Инвестпалата», к середине августа иностранцы выкупили активов на 8,1 млрд руб. из 35,3 млрд, предъявленных к обмену. В процедуре приняли участие 708 000 инвесторов.

«Необходимо найти больше иностранных покупателей на заблокированные активы россиян. После введения санкций против Мосбиржи европейские регуляторы фактически запретили гражданам и юрлицам из ЕС участвовать в обмене», — уточнил неназванный источник.

Другой собеседник издания из крупного брокера отметил, что организатор торгов стремится увеличить присутствие нерезидентов в процессе выкупа.

«У участников рынка сложилось неоднозначное впечатление об итогах первого этапа обмена. Сейчас появилось ощущение, что организаторы могут эффективнее взаимодействовать с иностранными инвесторами», — добавил источник на финансовом рынке.

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