Россияне смогут обменять замороженные активы до середины осени

Forbes: выкуп заблокированных активов россиян продлят до середины октября
Выкуп заблокированных за рубежом активов российских инвесторов планируется продлить до середины октября. Об этом пишет Forbes.
Издание уточняет, что продление касается первого раунда обмена, стартовавшего весной, а не нового этапа. Заявки, поданные ранее инвесторами, остаются в силе.
Программа обмена, регулируемая указом №844, позволяет россиянам обменивать заблокированные иностранные активы на сумму до 100 000 руб. со счетов типа «С», где хранятся средства зарубежных инвесторов в России. По данным оператора программы — брокера «Инвестпалата», к середине августа иностранцы выкупили активов на 8,1 млрд руб. из 35,3 млрд, предъявленных к обмену. В процедуре приняли участие 708 000 инвесторов.
«Необходимо найти больше иностранных покупателей на заблокированные активы россиян. После введения санкций против Мосбиржи европейские регуляторы фактически запретили гражданам и юрлицам из ЕС участвовать в обмене», — уточнил неназванный источник.
Другой собеседник издания из крупного брокера отметил, что организатор торгов стремится увеличить присутствие нерезидентов в процессе выкупа.
«У участников рынка сложилось неоднозначное впечатление об итогах первого этапа обмена. Сейчас появилось ощущение, что организаторы могут эффективнее взаимодействовать с иностранными инвесторами», — добавил источник на финансовом рынке.
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