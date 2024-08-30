Правила оплаты сверхурочной работы изменятся 1 сентября

В России изменятся правила оплаты сверхурочной работы, сообщает «Парламентская газета».

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Это произойдет 1 сентября. Вознаграждение за переработку будут рассчитывать не только по окладу, а от всей суммы заработной платы. Изменить порочную схему, которой пользуются недобросовестные работодатели, призван вступающий в силу закон. Если человек трудится без устали, превышая рабочее время, он по закону должен получить больше денег.

Сегодня первые два часа сверхурочной работы оплачиваются в полуторном размере, начиная с третьего часа — в двойном. Но недобросовестные работодатели за основу берут только оклад, «забывая» о других частях заработной платы, таких как стимулирующие и компенсационные выплаты. Поэтому ожидания работника о достойном вознаграждении за труд часто не оправдываются, так как окладная часть может составлять не больше трети общей суммы заработка, а то и меньше.

1 сентября сверхурочная работа будет оплачиваться исходя из размера заработной платы, установленного у данного работодателя системами оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты. Конкретные размеры материального поощрения можно определить коллективным или трудовым договором, соглашением, локальным нормативным актом. При этом остается в силе правило, по которому человек может взять отгул за дополнительные рабочие часы, а не получить деньги.

Как заявил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутаты от партии ЛДПР еще во время обсуждения законопроекта в Госдуме, предлагали установить двойной размер с первого часа. По его словам, нельзя забывать и о ненормированном рабочем дне, где много злоупотреблений, и это тоже нужно регулировать. Проект закона, который поможет это сделать, депутаты внесли на рассмотрение 29 июля.

Авторы инициативы предложили ограничить продолжительность ненормированного рабочего дня 120 часами в год. Также нужен точный учет того времени, сколько человек работал после окончания рабочего дня. Как считают законодатели, это позволит установить продолжительность дополнительного отпуска для трудоголика — не менее трех календарных дней в году.