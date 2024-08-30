Работающим пенсионерам предложили поднять лимит пенсионных баллов

Рабочая группа профильной комиссии Госсовета предложила поднять лимит пенсионных баллов работающим пенсионерам. Об этом сообщает РБК.

В проекте паспорта национального проекта «Кадры» появился пункт, по которому власти могут снять имеющееся ограничение в три индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК). Таким образом, предлагается разрешить работающим пенсионерам копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до 10 в год.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко рассказал «Ленте.ру», что еекоторые люди при выходе на пенсию обнаруживают, что у них недостаточно баллов или стажа, однако у любого гражданина России есть возможность их докупить. С каждым годом требования к минимальному стажу и пенсионным баллам для получения страховой пенсии по старости растут, сообщил он. В 2024 году необходимо иметь не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.