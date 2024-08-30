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Налоговики РФ ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова

ФНС России приостановила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках, сообщает РИА Новости.

Налоговики РФ ограничили движение средств на счетах компаньона Дурова
© РИА Новости

Он был учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева», которые являются недействующими. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках. Причина — непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности.

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Перескопский был соучредителем еще одной компании — ООО «Дуров» вместе с Павлом Дуровым. Компания ликвидирована, долгов перед налоговой нет.

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Илья Перекопский
Павел Дуров
ФНС России