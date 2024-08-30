Эксперты перечислили риски серой зарплаты

Трудоустройство с серой зарплатой может повлечь за собой ряд рисков. Об этом в беседе с «Известиями» россиян предупредили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, неофициальную часть работодатель может просто не выплатить. Из-за того, что серая часть зарплаты не прописана ни в трудовом договоре работника, ни в локальных актах компании, добиться денег будет очень сложно, подчеркнули специалисты. Еще одним фактором риска они назвали оплату отпускных — их расчет производится на основании средней официальной зарплаты, а значит, такие выплаты будут меньше.

Компания, которая выплачивает зарплату в конвертах, не платит взносы на обязательное социальное страхование с неофициальной части. А значит больничный, декретный отпуск и другие социальные выплаты, рассчитываемые от среднего заработка, у таких сотрудников будут меньше, добавили эксперты. Сниженные отчисления в Социальный фонд РФ при серой зарплате приведут к том, что в будущем гражданин будет получать маленькую пенсию, подчеркнули в SuperJob.

Директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин призвал россиян внимательно читать договор и иные локальные акты при трудоустройстве. Если работодатель обещает какие-либо выплаты сверх того, что указано в документах, это и есть признак серой зарплаты, объяснил он.

Если сотрудник уже получает зарплату в конвертах и не готов мириться с этим, ему стоит поговорить с руководителем напрямую и попросить оформить все выплаты официально. В случае отказа работник имеет право обратиться с жалобой в налоговую, инспекцию труда или с иском в суд, предоставив доказательства, например, переписку из рабочей почты или мессенджеров или фотографии, добавили эксперты.

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что если зарплата работника постоянно не повышается, то он потеряет в размере будущей пенсии. Она напомнила, что размер пенсии зависит от количества накопленных за время трудовой деятельности пенсионных баллов. При минимальном размере оплаты труда (в 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля в месяц) работник за год накопит лишь 1,04 балла — чуть больше 135 рублей для пенсии. Для получения максимально возможных 10 баллов за год необходимо зарабатывать 187,5 тысячи рублей.