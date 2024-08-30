ЦБ предостерег от оплаты текущих расходов кредитными картами

На фоне высоких ставок по депозитам россияне стали массово направлять доходы на вклады, а текущие расходы оплачивать с помощью кредитных карт с грейс-периодом, заметил Банк России.

В ЦБ считают такую поведенческую модель рискованной, пишут «Известия». Основной риск, по мнению регулятора, заключается в том, что заемщик может слишком увлечься использованием грейс-периода и не рассчитать свои возможности по погашению долга в льготный период. В итоге ему все-таки придется платить проценты по кредитной карте.

«Кроме того, условия для грейс-периода могут быть достаточно запутанными, и заемщик далеко не всегда понимает, когда реально заканчивается льготный период», - добавили в ЦБ.

При выборе стратегии с кредитной картой необходимо узнать все подробности погашения, условия беспроцентного периода и какие суммы и покупки под него подпадают, говорит президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов. При поверхностном изучении условий по кредитной карте «неприятности могут возникнуть в самый неожиданный момент», отмечает он.

На фоне роста расходов по вкладам банки могут умышленно умалчивать о нюансах грейс-периода, считает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Это может привести к росту долговой нагрузки населения, опасается эксперт.

При использовании кредиток, как и со всеми кредитными продуктами, стоит соотносить объем задолженности со своими возможностями по ее погашению, обращает внимание эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. В случае с картами - стараться возвращать деньги до конца льготного периода, не совершать покупок, стоимость которых будет сложно оперативно вернуть банку. Не самым рациональным решением является полная трата лимита, если он в разы превышает месячный заработок. Кроме того, за снятие наличных и переводы с кредиток взимается повышенный процент и комиссия, поэтому также не стоит проводить эти операции без крайней необходимости, напоминает Бочкина.