Консультант посоветовала экономить на сезонных тратах для накопления средств

Необходимо оценить свой бюджет и проанализировать основные статьи расходов и доходов для выстраивания своего финансового плана, объяснила в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

Для выстраивания своего финансового плана и грамотной подушки безопасности необходимо оценить свой бюджет и проанализировать основные статьи расходов и доходов, отметила Матвеева.

«Для того чтобы собрать нужную сумму, необходимо понять, сколько вы тратите на ежемесячные покупки и сколько зарабатываете. Оцените, куда и в каком размере уходят ваши средства, как можно сократить расходы, а от чего можно отказаться без ущерба для комфортной жизни», — рассказала она.

Также необходимо обращать внимание на бытовую выгоду, посоветовала эксперт.

«Введите в привычку экономить на сезонных тратах. Покупайте товары не в сезон ажиотажного спроса, а в периоды, когда они перестают пользоваться популярностью. Также не забывайте про доступные инструменты — оптовые закупки продуктов питания длительного хранения или кешбэк-сервисы, благодаря которым можно возвращать часть суммы с покупок и тратить её на новые», — рассказала Матвеева.

Кроме того, стоит определить фиксированный процент с дохода, который вы сможете откладывать ежемесячно.

«Это позволит двигаться системно, стабильно откладывая часть от дохода в свой денежный резерв. Если ваш доход плавающий, то меняйте сумму отчислений в соответствии с динамикой поступлений», — заявила собеседница RT.

Помимо этого, она советует установить дату взносов.

«Это позволит выстроить дисциплину — вы почувствуете ответственность за своё финансовое состояние. Большинство людей выбирают день получения зарплаты. Если отложить необходимую сумму сразу, это поможет не потратить её раньше времени», — считает специалист.

По её словам, важно планировать большие покупки заранее.

«Не совершайте импульсивные покупки и действуйте из понимания, что какие-то траты могут подождать. Оцените, насколько та или иная покупка вписывается в вашу текущую жизнь и финансовое положение, найдите наиболее выгодное предложение и самое главное — подумайте, нужна ли вам эта вещь действительно», — порекомендовала консультант.

Отмечается, что нельзя забывать про финансовую подушку.

«Финансовая грамотность не заключается в том, чтобы накопить некую сумму на покупку чего-либо. Наоборот — это про наличие неприкосновенного денежного запаса, который существует на экстренный случай. Так, вы всегда сможете воспользоваться отложенной суммой в случае какой-либо необходимости», — заключила она.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил в беседе с RT, что, прежде чем брать в долг солидную сумму, нужно трезво взвесить свои финансовые возможности и оценить условия перекредитования.