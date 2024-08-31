Названы наиболее привлекательные инструменты для инвестиций осенью

Привлекательным инструментом для инвестиций этой осенью остаются рублевые вклады, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Его слова приводит газета «Известия».

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«В периоды жесткой монетарной политики ЦБ наиболее выгодными выглядят вложения в безрисковые финансовые инструменты с фиксированным доходом, поскольку он достигает гарантированных 18–20% годовых», — пояснил эксперт.

Шатов также рекомендовал россиянам обратить внимание на гособлигации. Доходность по ОФЗ чуть ниже, чем у депозитов, однако вероятность банкротства эмитента таких бумаг минимальна, отметил он.

Кроме того, можно рассмотреть для вложений корпоративные бонды, добавил Шатов. Среди них есть предложения с доходностью до 30%, однако риски по этим бумагам заметно выше, чем у ОФЗ, предупредил аналитик.

Некоторым также может подойти вариант инвестирования в ЦФА и криптовалюты, отметил Шатов. Однако доля таких активов в портфеле должна быть незначительной, посоветовал он.

До этого был назван самый популярный срок вклада. Выяснилось, что 40% россиян выбирают депозиты сроком на три месяца.