Вступил в силу закон об ограничении плавающих ставок по кредитам

Закон, ограничивающий использование переменной (плавающей) ставки по кредитам, вступил в силу с 1 сентября 2024 года. Кредиторы смогут предоставлять гражданам только очень крупные потребительские кредиты и займы с переменной процентной ставкой, в том числе ипотечные.

Минимальный размер кредита, по которому можно получить плавающую ставку, должен быть равен величине среднемесячной номинальной зарплаты по данным Росстата, умноженной на 1 тыс., сейчас это около 74 млн рублей. Заемщики, привлекающие столь значительные кредиты и займы, достаточно финансово грамотные, чтобы оценить возможные риски.

Выдавать кредиты и займы с переменной ставкой на меньшую сумму запрещено, исключение - ипотечные кредиты с переменной ставкой на сумму от 15 до 74 млн рублей, если они выданы на срок менее 20 лет. При этом изначальное значение переменной ставки может быть увеличено только на одну треть, но не более чем на 4 процентных пункта. Также по требованию заемщика срок возврата кредита при увеличении переменной ставки может быть продлен на более чем одну четверть, но не более чем на четыре года.

Нормы закона распространяются только на договоры, заключенные после 1 сентября 2024 года.