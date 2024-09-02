Доход курьеров в России сравнялся с зарплатами айтишников

Максимальные зарплаты, которые в России предлагают курьерам, достигли 155 тысяч рублей в месяц и сравнялись с доходом начинающих IT-специалистов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные платформы «Мигрант Сервис».

Эксперты «Мигрант Сервис» составили рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей. Первое место в списке досталось курьерам. В конце первого полугодия 2024-го их максимальные зарплаты достигли 155 тысяч рублей по сравнению со 148 тысячами в начале года.

Второе место в рейтинге заняли рабочие различных производств. Их максимальный доход в месяц составляет 147 тысяч рублей. С начала года он вырос на 40 процентов. Замыкают тройку лидеров водители с максимальной зарплатой в 136 тысяч рублей (плюс 29,5 процента с начала года).

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«Бурно развивающиеся экосистемы доставок и маркетплейсов перетащили на себя значительную часть рабочей силы за счет возможности предлагать большие зарплаты», - рассказал глава платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал перекосом ситуацию на рынке труда, при которой инженер может зарабатывать меньше курьера. Медведев отмечал, что современный рынок труда требует все больше работников, выполняющих «служебные» функции. Он подчеркнул, что реальное производство все еще необходимо, а «курьеров с улицы» на заводы отправить нельзя.