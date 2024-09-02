Кого в России не хотят брать на работу

В России чаще всего (в 79% случаев) компании отказывают кандидату на вакантную должность из-за большого возраста. Об этом сообщает Life со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».

49% фирм негласно оценивают негативные отзывы с предыдущего места работы, чуть меньше работодателей (47%) обращают внимание на пол, 45% - на токсичность и на молодость.

Как сообщается, в 58% случаев такая практика обусловлена общей политикой компании. 35% фирм заявили, что требования были даны владельцем. При этом 18% заявили, что данные тайные правила являются самовольными.

80% респондентов не одобряют негласные критерии отбора. По их мнению, из-за такого подхода можно упустить высококвалифицированного сотрудника.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Работа», в среднем стаж работы россиянина в одной компании в 2024-м составляет пять с половиной лет.