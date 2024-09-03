Как меняется поведение российских частных инвесторов?

ЦБ отчитался о том, что по итогам второго квартала года портфель частных инвесторов в доверительном управлении составил 1,797 трлн рублей, что на 2,3% ниже показателя первого квартала. Снижение объясняется падением стоимости акций и облигаций и оттоком средств из стандартных стратегий в индивидуальные. Стандартные стратегии подразумевают преимущественно пассивное следование за популярными индексами акций или облигаций, а индивидуальные — это когда инвестор сам активно управляет портфелем. И вот самостоятельных стало больше.

Однако есть и еще один тренд. Некоторые инвесторы просто выводят деньги на депозиты и накопительные счета, отмечает начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев:

Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании «Риком-траст», эксперт Ассоциации владельцев облигаций: «Мне кажется, необходимо понять, как изменился общий объем активов физлиц у брокеров. Я открываю обзор ключевых показателей брокеров за первый квартал и открываю аналогичный обзор за второй квартал, который буквально пару дней назад обнародовал ЦБ. И я там вижу снижение примерно на 500 млрд рублей: 9,9 трлн было в первом квартале и 9,4 трлн — соответственно, второй квартал. Надо сделать скидку на укрепление рубля, когда мы говорим о снижении объема активов, тем не менее снижение котировок взяло свое. Когда стала ужесточаться денежно-кредитная политика, привлекательность долевого рынка, прежде всего рынка акций, стала снижаться. Те, кто имел небольшие позиции, достаточно ликвидно их закрыли и понесли на депозиты. Мы уже видим на рынке на секции РЕПО с КСУ достаточно ощутимый дефицит даже рублевой ликвидности, ставки перехода РЕПО доходят до 20%, притом что ключевая ставка — 18%. О чем это говорит? Это говорит о дефиците рублевой ликвидности, который в том числе связан с тем, что интерес к вложениям в акции был связан либо только с дивидендами, либо с теми, кто там участвовал в IPO, а все остальные плавно сокращали свои позиции и переводили их в депозиты».

На срочный депозит сегодня можно положить деньги под 16%, 17% и даже под 18%. Иногда под 18 с лишним. Это на полгода-год. Но досрочно снимать деньги тут нельзя. И пополнять такой вклад не получится.

Альтернатива — накопительные счета. Суммы — где-то до миллиона, где-то до 1,5 млн, а где-то и до 3 млн рублей, и снять деньги можно когда угодно без потери процентов. А ставки тут доходят до 20%. Но есть нюансы. Такие высокие ставки банки предлагают только новым клиентам (или тем, у кого в последние месяцы таких счетов в банке не было) и на небольшой срок. Как правило, это два-три месяца. Это называется приветственная ставка. То есть базовая ставка по накопительному счету — 10%, 11%, может, 12%. На первые несколько месяцев новому клиенту предлагается бонус в виде условно восьми дополнительных процентов, а как этот срок истечет, ставка резко упадет до тех же 10-11%.

И тут есть важная деталь. Некоторые банки отсчитывают промопериод со дня открытия счета, а другие считают календарными месяцами. То есть открыл человек накопительный счет 28 июля и думает, что до 28 сентября будет получать 20% годовых. Но нет. Он получит этот процент за четыре дня в июле и за 31 день в августе, а с 1 сентября добро пожаловать к базовой ставке 10%.

Также стоит обращать внимание на дополнительные условия, которые могут выставлять банки для накопительных счетов с повышенной ставкой. Где-то это обязательные траты по карте банка — 10-50 тысяч в месяц. Где-то это необходимость оплатить премиум-подписку банка. Но прелесть в том, что, имея, например, 10 млн рублей, можно каждые два-три месяца менять банки и стабильно зарабатывать по 19-20% годовых. Банков с очень громкими именами и высокими промоставками при такой стратегии хватит минимум на год. Потому что переводить по СБП без комиссии самому себе можно до 30 млн ежемесячно. Но тут нужно постоянно держать руку на пульсе.

А многим инвесторам с фондового рынка интереснее следить за привычными им показателями. И ни в какие депозиты и накопительные счета они не уходят. Продолжает директор департамента розничного кредитования «Цифра банк» Юрий Эйдинов:

Юрий Эйдинов, директор департамента розничного кредитования «Цифра банк»: «Мы видим, что клиенты, которые находятся на фондовом рынке, массово не перекладывают денежные средства с фондового рынка на банковский рынок, поскольку подобные же ставки на уровне 18-20% они могут получить в практически безрисковых фондах денежного рынка, которые пользуются большой популярностью в том числе у частных инвесторов, потому что фонды денежного рынка работают, по сути, по аналогии с накопительными счетами. То есть ты покупаешь фонд денежного рынка, начисляется ставка, соответствующая стоимости денег в экономике в текущий момент, — там близко к ключевой ставке, ты тоже можешь в любой момент продать и купить. Да, какая-то часть денег может уходить в накопительные счета и вклады, но это не массовая история».

О накопительных счетах. Важно также обращать внимание на то, как начисляются проценты. Они могут начисляться на минимальный остаток, на ежедневный и на среднемесячный. На минимальный — это когда на счету клиента сегодня лежит миллион, а завтра по каким-то причинам он вывел оттуда 900 тысяч. На следующий день положил их обратно, но повышенный процент за месяц он получит только на 100 тысяч, потому что это минимум, который лежал на счету. При начислении на ежедневный остаток все просто. В нашем примере 29 дней проценты будут начисляться на миллион, один день — на 100 тысяч. При среднемесячном расчете все по среднему за месяц и считается.