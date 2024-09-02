Россиянам назвали способы легально перевести деньги за границу

Инструментов для перевода денежных средств в зарубежные страны становится меньше, но они все еще есть. Все легальные способы международных переводов перечислил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела Университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Несмотря на санкции, россияне еще могут воспользоваться SWIFT-переводами. Такая услуга доступна клиентам Россельхозбанка, Газпромбанка и банка «Санкт-Петербург», рассказал Сироткин. Он напомнил, что SWIFT-переводы предусматривают высокую комиссию – 3-3,5% от перечисляемой суммы. Кроме того, банки могут потребовать дополнительные документы, подтверждающие разрешенные цели переводов.

Второй способ перевести деньги за рубеж – это система быстрых платежей (СБП). Он действует между банками, являющимися участниками этой системы. В частности, к ней уже подключены часть банков из Белоруссии и Казахстана.

С помощью эмитированных карт UnionPay удобно переводить деньги в Азию – Китай, Гонконг, Южную Корею, считает эксперт. Однако такие карты стоят дорого, а условия их использования могут быть довольно жесткими, предупредил Сироткин.

Способ для продвинутых пользователей – криптовалюты. Необходимо, чтобы у отправителя и получателя были криптокошельки, к тому же надо приспособиться к разнице курсов.

«Не могу сказать, что это неудобно, просто надо в этом разбираться», - добавил Сироткин.

Для онлайн-переводов можно использовать электронные кошельки, такие как WebMoney и U-Money. Здесь могут существовать комиссии и ограничения для международных переводов по максимальной сумме и по стоимости самого перевода, отметил эксперт.

В ряд стран можно переводить деньги через посредников – однако в этом случае нужно быть готовым к рискам, вытекающим из частного характера сделки, указал Сироткин.

Он также напомнил о возможности выпустить банковскую карту иностранного банка, предупредив о ряде ограничений.