Сбер сообщил о снижении доли средств в валютах недружественных стран на срочных вкладах

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Доля средств в валютах недружественных стран на срочных вкладах в Сбербанка снизилась до 4,92% с 15% в 2022 году, на начало 2024 года доля составляла 6,15%. Об этом ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил первый зампред Сбера Кирилл Царев.

"Мы продолжаем последовательно проводить девалютизацию баланса. У нас в 2022 году доля пассивов физических лиц во всех иностранных валютах была 15%, в 2023 году - около 13%. Сейчас доля средств в валютах недружественных стран на срочных вкладах составляет 4,92%, на начало года доля составляла 6,15%. Мы объясняем это тем, что для потребителей валюта - по крайней мере, привычные доллары и евро - больше не является таким надежным и привычным инструментом для сбережений, как раньше. В целом, мы не прекращаем эту работу, но и не форсируем ее", - сообщил Царев.

Он пояснил, что понимая важность диверсификации средств клиентов, Сбербанк предлагает им альтернативные инструменты, например, сбережения в валютах дружественных стран.

"У нас есть предложения по срочным вкладам, например, в юанях и дирхамах. Доля юаневых вкладов в портфеле существенно не меняется. Но у нас нет какой-то большой цели сделать из этого бизнес. Это, скорее, ответ на запросы клиентов, которым бы хотелось разместить свои средства в этих валютах. С другой стороны, параллельно мы развиваем для квалифицированных инвесторов брокерские инструменты в дружественных валютах", - отметил он.

О форуме

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.