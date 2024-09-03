Россияне стали забирать деньги со срочных вкладов

В июле из ряда крупных российских банков начался отток средств со срочных вкладов. Об этом сообщило Frank Media.

По его данным, между банками наблюдается перераспределение вкладов. В июле россияне стали переносить сбережения в государственные банки. Последние предлагали новым клиентам особенно выгодные условия. Как следствие, частные банки обнаружили, что население начало забирать средства со срочных вкладов.

Наиболее значительный отток был зафиксирован в Т-банке (ранее «Тинькофф»). По данным агентства, оттуда «ушло» 118 миллиардов рублей, или около восьми процентов срочных вкладов. Райффайзенбанк в июле лишился почти 26 процентов срочных депозитов.

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Подчеркивается, что, по данным Банка России, во второй месяц лета банки зафиксировали рост срочных вкладов на 322 миллиарда рублей. Впрочем, большая часть данной суммы — это капитализация процентов.

В конце августа сообщалось, что средняя максимальная ставка по вкладам в России выросла до 17,48 процента. За семь месяцев объем средств россиян на банковских счетах увеличился на 5,3 триллиона рублей, превысив 50 триллионов.