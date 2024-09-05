Россияне изменили предпочтения по срокам вкладов

Интерес населения стал смещаться с краткосрочных вкладов на среднесрочные, рассказали «Ведомостям» участники рынка. Это произошло после повышения ключевой ставки с 16% до 18% годовых. Среднесрочными вкладами обычно считаются депозиты на срок от шести до девяти месяцев, в отдельных случаях — до года, некоторые банки относят полугодовые вклады к краткосрочным, поясняет издание.

В ВТБ рассказали, что среднесрочные депозиты составили 50% всех открытых в августе. Еще 25% вкладов были открыты на год. В ПСБ также заявили, что клиенты в августе увеличивали срочность вкладов, стараясь зафиксировать высокую доходность. В банке оценили долю открытых в августе среднесрочных депозитов в 75% (прирост 15 п. п. к июлю). В Банке ДОМ.РФ среднесрочные депозиты занимают 65% портфеля, с начала года их доля выросла на 15 п. п.

При этом интерес граждан к вкладам на 3–6 месяцев также остается высоким, отмечают представители кредитных организаций. Основной спрос вкладчиков Совкомбанка и Т-Банка по-прежнему сосредоточен на краткосрочных депозитах, но доля таких вкладов понемногу снижается, рассказали представители банков. Наибольший интерес к вкладам на 3–6 месяцев фиксируют также в «Новикомбанке и Абсолют Банке. В последнем сообщили, что в августе на эти сроки открывались 50% депозитов.

Сигналы ЦБ о длительном сохранении высокой ключевой ставки способствовали тому, что банки начали смещать максимальные ставки по вкладам с коротких периодов на среднесрочные, пояснил заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков. По прогнозам ВТБ, во втором полугодии среднесрочные депозиты продолжат вытеснять краткосрочные.