В России увеличились траты на подготовку детей к школе

Летом 2024 года расходы россиян на подготовку детей к школе существенно увеличились в сравнении с уровнем такого же периода 2023 года. Рост показателя составил 25%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на результаты исследования «Почта банка».

Эксперты выяснили, что основная доля трат приходится на покупку обуви (65%). В данной категории средний чек показал рост на 4,5%, до 2924 рублей. Далее в рейтинге расположилась школьная форма (17%). Средний чек стал выше всего на 1%, до 1890 рублей.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщило, что россияне планируют потратить или уже потратили на подготовку детей к школе до 53 548 рублей. Эта сумма за год выросла более чем на 10 тысяч, или на 24%.

Согласно результатам опроса, суммарные затраты на подготовку детей к школе по оценкам россиян выросли за год более чем на 10 тыс., с 43 029 до 53 548 рублей, или на 24%.