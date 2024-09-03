Экономист объяснил рост интереса россиян ко вкладам в госбанках

Экономист Александр Разуваев в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о массовом переводе россиянами своих средств из частных банков в государственные.

Ранее издание Frank Media со ссылкой на данные отчетности сообщило, что в июле россияне начали массово перекладывать деньги из частных банков в государственные. Из банков Т-банк, «ФК Открытие» и Юникредитбанк ушло до 8% срочных вкладов, подсчитали аналитики. Отмечается, что банки с разной скоростью пересматривают ставки в связи с изменениями ключевой ставки, а клиенты выбирают самые привлекательные варианты.

Разуваев подчеркнул, что банки с государственным участием в настоящее время представляются более надежными.

Обязательства таких банков, как Сбербанк или ВТБ, — это квазисуверенный долг. Более того, отмечу, что после начала СВО и приостановки торгов на Мосбирже было невозможно продать ОФЗ, а когда торги возобновились – бумаги мало чего стоили. При этом снять деньги со вкладов было можно. Их всегда можно снять со счета. Поэтому дальше госбанков я бы в настоящее время вообще не ходил. Они сейчас активно «пылесосят» новых клиентов, поэтому предлагают хорошие условия, особенно при оформлении онлайн. В 2022 году ЦБ оценивал объем наличной валюты на руках у россиян более чем в 100 млрд долларов, а сейчас многие россияне меняют валюту на рубли и несут их на фондовый рынок, прежде всего, во вклады. В настоящее время на счетах и депозитах в россиян в банках находится более 50 трлн рублей. Александр Разуваев Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик

Массовый перевод средств россиянами из частых банков в государственные эксперт назвал «правильной тенденцией».

«Всегда лучше спать спокойно, не думая о сумме страховки, не думая о политических рисках. Лучше отдавать предпочтение Сберу и ВТБ, и через них же можно покупать акции на Московской бирже. И тут же стоит отметить, что акции Сбера являются прекрасной инвестицией в плане дивидендов, в плане роста курсовой стоимости», - сказал он.

Разуваев добавил, что ввиду возможного изменения уровня ключевой ставки в России наиболее интересными сейчас представляются вклады с высокой процентной ставкой сроком до 1 года.

«А дальше будет видно», - заключил он.

Ранее Сбер сообщил о снижении доли средств в валютах недружественных стран на срочных вкладах.