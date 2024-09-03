Стало известно, что делают россияне, когда не могут выплатить кредит

Экономист Глухова: россияне, которые не могут закрыть долги, берут новые кредиты
При отсутствии возможности погасить кредит большинство россиян вновь обращаются за новым займом. Получая отказ от банков, они закладывают имущество либо запускают процедуру банкротства, рассказала экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
Особенно часто с банкротствами сталкиваются жители, которые берут микрозаймы. По словам Глуховой, у одного человека может быть по 40-50 таких долгов, которые нарастают как снежный ком. В конечном итоге должник консолидирует задолженность и платит раз в месяц по ставке 20% вместо 300%.
«Большинство кредитов под залог недвижимости образовываются именно потому, что клиенты хотят перекредитоваться, но не подходят под портрет банка и начинают закладывать свое имущество», — объяснила эксперт.
Так люди берут все новые и новые кредиты, желая погасить прошлую задолженность, а в конечном итоге банкротятся, так как не имеют других вариантов. Случаи, чтобы люди закрыли долги, постепенно реструктурировали задолженность и больше не связывались с займами — крайне редки, подчеркнула экономист. По ее мнению, такое поведение они сохраняют либо из-за низкой финансовой грамотности, либо из-за слишком легкого доступа к микрозаймам.
«Людей, которые попадают в такие ситуации, все больше», — заключила Глухова.
Напомним, до этого в НБКИ сообщили, что только за июль этого года россияне взяли 2,95 млн микрозаймов. Активнее всего за ними обращались жители Москвы и Московской области — они за месяц оформили 167,2 тыс. и 141,1 тыс. таких кредитов соответственно. На третьем месте жители Краснодарского края с 113,5 тыс. кредитов.