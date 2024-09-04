Россияне теперь чаще отдают предпочтение услугам ломбардов вместо оформления банковских кредитов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на результаты исследования специалистов сети ломбардов «Сияй».

За последние две недели 40% респондентов обращались в ломбарды чаще, чем за все лето. Порядка 35% участников опроса лишь недавно впервые стали клиентами таких организаций. На такой тренд повлияли личные обстоятельства граждан, а также удорожание банковских кредитов наряду с ужесточением критериев по их выдаче.

По словам гендиректора сети ломбардов «Сияй» Александра Портнова, в настоящее время в стране наблюдается «лавинообразный рост клиентуры». При этом большинство новых клиентов указывают на то, что получить потребительский кредит сегодня стало достаточно проблематично, отметил специалист. Он также подчеркнул, что отказ банка в выдаче кредита заставляет граждан задуматься об альтернативных источниках получения средств.

Ранее «Ведомости» сообщили, что «Мосгорломбард» планирует осенью закрыть сделки по покупке двух московских сетей ломбардов. По словам одного из источников газеты, совокупная сумма двух сделок может составить около 1 млрд рублей.