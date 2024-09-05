Юрист объяснил, как списать долги по кредитам через банкротство

Юрист, эксперт в области банкротства Дмитрием Квашой рассказал, в каком случае следует прибегать к процедуре банкротства. Любой человек может стать банкротом, если его долги превышают 50 тысяч рублей. Об этом сообщает издание «Вести Московского региона».

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«По закону человек, если у него плохое финансовое состояние, может попросить банк о рефинансировании. То есть другой банк покроет кредиты за более выгодную ставку либо даст выгодную рассрочку. Также в банке можно попросить о предоставлении кредитных каникул на период, пока есть какие-то сложности. Но их могут предоставить на срок не более 6 месяцев, потом придется платить», – уточнил специалист.

Процедуру банкротства эксперт считает «крайней мерой». Если человек не способен справиться с платежами, задолженность свыше 50 тысяч рублей, отсутствует доход, которым можно за 3 года рассчитаться по долгам, то его могут признать банкротом. А при наличии официального дохода возможна процедура реструктуризации задолженности.