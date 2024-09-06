Россиянам рассказали о способе получать дополнительную пенсию

Крайне важно создать для себя какую-то подушку безопасности в старости, поэтому, безусловно, нужно накапливать долгосрочные пенсионные сбережения. С таким призывом к россиянам обратилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О способе получать дополнительную пенсию она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

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Депутат отметила, что благодаря программе долгосрочных сбережений (ПДС) государство сегодня действительно пытается реанимировать систему пенсионных накоплений.

У некоторых россиян выросла пенсия

«Если раньше, когда произошла заморозка накопительной части пенсии, люди разочаровались, то сегодня появляются новые возможности. Это и несгораемая сумма, которая увеличилась до 2 миллионов 800 тысяч рублей по таким вкладам. Это и существенная поддержка государства. Президент поручил с трехлетнего периода продлить софинансирование пенсионных долгосрочных сбережений на 10 лет — государство добавляет 36 тысяч рублей по вкладам россиян в зависимости от доходов. Есть такая возможность — ежегодно получать такую существенную прибавку к своим накоплениям», — поделилась Бессараб.

Парламентарий также рассказала, что сегодня некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) отличаются друг от друга тем, что вводят возможность какой-то срочной выплаты. У одних НПФ это может быть страховой случай при тяжелом заболевании, у других — при потере имущества, уточнила собеседница «Ленты.ру». К выбору фонда для накоплений долгосрочных сбережений она посоветовала подойти максимально ответственно.

«Нужно внимательно изучать рынки. Нужно посмотреть отзывы других физических лиц и помнить, что когда вы вносите вклад в НПФ, вы вносите его, как минимум, на 10 лет, потому что при решении перейти из фонда в фонд вся инвестиционная часть накоплений фонда теряется. Нужно помнить об этом и делать выбор очень ответственно, читать внимательнейшим образом договор. Если сами не можете разобраться, обратитесь к своим более юридически грамотным родственникам, может, есть возможность посоветоваться с юристом», — заключила Бессараб.

Ранее россиян предупредили о схеме обмана пенсионеров. Как рассказала, куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова мошенники стали рассылать сообщения с фишинговыми ссылками, пройдя по которым можно якобы отказаться от перевода пенсий в цифровые рубли.