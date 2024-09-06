ФНС запустила проект электронного документооборота для самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) запустила пилотный проект, который позволит самозанятым гражданам участвовать в электронном документообороте. Об этом служба сообщила в соцсети 6 сентября.

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Для подключения к электронному документообороту (ЭДО) потребуется специальное приложение или телефон с функцией NFC. Так самозанятые смогут отправлять клиентам акты выполненных работ или предоставленных услуг в цифровом виде.

Участие в пилотном проекте добровольное, продлится он до марта 2025 года. После специалисты оценят перспективы расширения ЭДО для индивидуальных предпринимателей и вовлечения в проект самозанятых.

Как отмечают в ФНС, для них ЭДО дает ряд преимуществ: не надо тратиться на печать, копирование и прочие манипуляции с бумажными документами; все документы доступны на одном устройстве; привлекательность для контрагентов, которые уже работают с бумагами в электронном виде; ускорение получения платы за работу или услугу.