Кому дважды проиндексируют пенсии в 2025 году

С 2025 года пенсии в России будут индексироваться по новым правилам - не один, а два раза в год. Об этом напомнила доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что на повышение выплат могут рассчитывать те, кто получает пенсию по старости, по случаю потери кормильца и по инвалидности.

По ее словам, первый этап индексации состоится 1 февраля, а не 1 января, как было в последние годы.

"Размер привязан к уровню инфляции за предыдущий год, он составит 4,5%", - цитирует Иванову-Швец агентство "Прайм".

Вторая индексация на 2,2% запланирована на 1 апреля 2025 года.

Одно лишь замечание: размер индексации указан примерный, поскольку зависеть он будет от данных по инфляции за 2024 год. По сути, объяснила специалист, таким образом пенсии повышались до 2019 года. Но новая формула индексации, которая вводится с 2025-го, может оказаться выгоднее, чем прежняя.

Важно то, что пенсии будут проиндексированы не только неработающим, но и работающим пенсионерам, добавила Иванова-Швец.