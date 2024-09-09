Россияне будут получать ежегодные выплаты в День семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 декабря 2024 года рассмотреть вопрос о введении ежегодных выплат многодетным семьям в День семьи, любви и верности. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Ответственным за выполнение соответствующей задачи назначен глава кабмина РФ Михаил Мишустин. Российский лидер также поручил создать цикл специальных телепередач о всех этапах жизни многодетных семей, а также разработать механизм поддержки социально значимых идей и предложений родителей российских школьников, передает официальный сайт президента РФ.

20 августа депутаты Госдумы предложили внести правки в законопроект, закрепляющий на федеральном уровне поощрение граждан за вступление в семейный союз. Парам будут полагаться денежные выплаты за брачный «стаж».

Обязательная консультация семейного психолога после подачи заявления на развод поможет сократить число расторгнутых браков. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.