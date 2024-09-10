В России увеличится размер пенсий: кто получит прибавку

С 1 октября в России увеличится размер пенсий. Прибавки будут сделаны как на федеральном, так и на региональном уровне, сообщает Life со ссылкой на экспертов.

В частности, в стране ожидается индексация военных пенсий на 5,1%. Соответствующий закон был ранее подписан президентом РФ, говорится в публикации. Также в октябре будут проиндексированы пенсии граждан, которым исполнится 80 лет. Специалисты напоминают о том, что страховая пенсия по старости состоит из страховой части и фиксированной надбавки. Сумму фиксированной выплаты каждый год повышают. В 2024 году она составляет 8134,88 рубля. При достижении пенсионером 80 лет фиксированная выплата возрастает на 50 процентов.

Отмечается, что на увеличение фиксированной выплаты могут также рассчитывать россияне, которым будет установлена инвалидность первой группы. В Социальном фонде России подчеркнули, что с 1 января 2025 года в России будет преобразован институт компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми старше 80 лет. СФ установит им надбавки к пенсиям в размере 1200 рублей.

«При этом надбавка будет каждый год индексироваться вместе с пенсией», — отметили специалисты фонда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Lenta.Ru рекомендовала накапливать долгосрочные пенсионные сбережения. По ее словам, это позволит создать для себя подушку безопасности в старости.