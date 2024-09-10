Минздрав России предупредил о новой схеме мошенничества, распространяющейся в СМИ и соцсетях, сообщила пресс-служба ведомства.

Аферисты звонят людям, представляясь сотрудниками Минздрава, и предлагают установить «новое приложение», якобы для получения кешбэка после медицинских обследований. После установки программы злоумышленники запрашивают личные данные, получая доступ к банковским картам.

Минздрав уточнил, что никаких специальных приложений у них нет, и все их цифровые сервисы доступны только на портале «Госуслуги». Граждан призывают быть осторожными и не передавать никому данные своих банковских карт.

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МВД также сообщило, что мошенники начали скупать старые сим-карты для восстановления доступа к онлайн-аккаунтам жертв, что может привести к утечке личной информации, включая паспортные данные, передает «Радиоточка НСН».