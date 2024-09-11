В Госдуме рассказали о махинациях мошенников с QR-кодами

Мошенники могут подменять QR-код или присылать его на электронную почту, чтобы похитить данные или деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

По его словам, мошенничество через QR-коды является актуальной угрозой. С развитием бесконтактных платежей и цифровых технологий, злоумышленники стали активно использовать поддельные QR-коды, подчеркнул собеседник агентства.

Например, мошенники могут подменить QR-код, и вместо оплаты услуги деньги уйдут на счет преступников.

Кроме того, злоумышленники могут отправлять поддельные QR-коды по электронной почте или через мессенджеры, предлагая перейти по ссылке для якобы получения выигрыша или скидки. Сканируя такой код, человек попадет на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.

Немкин добавил, что в последние годы все больше распространяются виды мошенничества, в которых задействованы современные технологии и социальные манипуляции. В качестве примера собеседник агентства привел дипфейк-мошенничество.

Злоумышленники создают реалистичные видео и аудио с подменой лиц и голосов, и затем используют их для шантажа, обмана и манипуляций. Это может быть, например, фальшивое видеообращение от имени руководителя компании с просьбой перевести деньги на счет или аудиозапись с поддельным голосом "попавшего в беду" близкого человека.

Депутат предупредил, что данная технология быстро развивается, а отличить подделку от реального видео или аудио становится все сложнее.