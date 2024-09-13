ВТБ: Мошенники начали активно использовать три схемы с удаленным доступом

В течение июля-августа мошенники активно использовали новые схемы с удаленным доступом, с помощью которых похищали деньги и личные данные россиян. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

В основе всех трех лежат программы, замаскированные под официальные приложения компаний и госпорталов, а также поддельные ссылки. Принцип схем прост: пользователей просят установить фейковое приложение или перейти по фальшивой ссылке, после чего мошенникам открывается доступ к смартфону жертвы, в том числе к банковским приложениям.

Наиболее популярный сценарий - это звонки под видом сотрудников "Госуслуг". Лже-представители портала убеждали граждан обновить данные и установить "специальную программу", чтобы впоследствии завладеть их личными кабинетами.

Вторая схема связана с ложными звонками от "Мосэнерго": мошенники просили пользователей скачать приложение для замены счетчиков или запросить sms-код для оформления заявки. И опять же получали доступ к личной информации.

В ВТБ добавили, что обезопасить себя от аферистов можно, установив антивирусное ПО. Помимо этого, всегда стоит использовать определители номеров и тщательно проверять на безопасность все ссылки.

Ранее депутат ГД Антон Немкин рассказал, как мошенники подменяют QR-код, чтобы похитить данные или деньги. Сканируя такой код, человек попадет на фишинговый сайт, где его данные могут быть украдены.