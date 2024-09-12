Эксперт объяснил, когда нужно забирать деньги из банка

Вкладчику стоит обращать внимание на предупреждения, которые ЦБ выносит банку, и слишком завышенные ставки по депозитам — это может говорить о том, что банк нуждается в средствах и состояние организации под угрозой, предупреждает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич.

Депозиты в размере до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ, напоминает эксперт. При этом вкладчики, имеющие сумму свыше страхового лимита, стараются разбивать средства на вклады в разных банках, что позволяет снизить риски. Однако существуют сигналы, на которые вкладчикам, чьи вложения превышают лимит, стоит обращать внимание.

Внимание ЦБ

«Что касается сигналов, то обычно перед отзывом лицензии регулятор выносит банку предупреждения, указывая на необходимость, например, приведения нормативов ликвидности в соответствие с требованиями или на необходимость прекращения каких-то действий, вызывающих у регулятора опасения», — обращает внимание эксперт.

При этом, как подчеркивает аналитик, выставление подобных предупреждений не говорит о том, что у банка будет отозвана лицензия — кредитная организация может привести свои процессы и финансы в соответствие с требованием регулятора. Однако, если предупреждения выносятся систематически, это может служить определенным сигналом.

Слишком высокие ставки

«Также опасения могут вызывать слишком завышенные ставки по депозитам, когда банк, как говорится, начинает "пылесосить" ликвидность с рынка. Это может означать, что кредитная организация очень нуждается в средствах, а значит, могут наличествовать какие-то финансовые проблемы. Стоит помнить главное правило: чем выше доходность вложений, тем выше их риски», — отмечает Зварич.

Если депозит вкладчика — в рамках страховой суммы, Зварич считает, что закрывать преждевременно вклад не имеет смысла даже при появлении таких сигналов. Потери в процентах могут оказаться существенными — обычно при досрочном закрытии вклада проценты начисляются по ставке до востребования.