Стало известно, сколько бургеров могут купить россияне на зарплату

В январе — июне 2024 года в Москве на зарплату можно было купить 850 условных бургеров, в среднем по России — 472. Об этом в четверг, 12 сентября, сообщает российский потребрынок.

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Исследование назвали «индексом бургера». Он рассчитывается как отношение средней зарплаты к средней цене бургера и дает представление о том, сколько можно их купить на одну зарплату. Авторы вывели среднюю цену одного условного бургера на основе трех самых популярных бургеров в сети — «Вкусно — и точка», «Rostic’s» и Burger King. Среднемесячные цены были получены из потребительской панели «Ромир».

В первом полугодии текущего года «индекс бургера» в целом по России вырос на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в Москве — снизился на три процента. По сравнению с первым полугодием 2022 года индекс вырос на восемь процентов в России и на семь процентов в Москве, передает РБК.

Гамбургер — главный американский бутерброд, который стал самым популярным блюдом сначала фастфуда Штатов, а затем и всего мира. Свой день рождения он «празднует» 27 июля. В этот день в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг продал первый гамбургер. «Вечерняя Москва» узнала, может ли это блюдо быть полезным, несмотря на принадлежность к фастфуду, и зачем его едят спортсмены.