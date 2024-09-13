Кабмин обсудит выплаты пострадавшим из-за атаки ВСУ на Курскую область

Правительство РФ под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание. Среди вынесенных на обсуждение вопросов в том числе финансовая поддержка граждан, пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Как отметили в пресс-службе кабмина, планируется рассмотреть выделение бюджетных ассигнований на оказание единовременной материальной поддержки пострадавшим.

Помимо этого, на заседании будет обсуждаться выделение средств Оренбургской области на ликвидацию последствий весеннего паводка. Это не первый транш, который выделяет правительство на поддержку региона - аналогичный вопрос обсуждался и на прошлой неделе. Весенний паводок в области стал самым многоводным за всю историю наблюдений.

На повестку вынесли и несколько законопроектов. Так, кабмин обсудит проект об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лиц, призванных на военную службу по мобилизации и принимающих участие в специальной военной операции, членов их семей.

"Разработка законопроекта продиктована необходимостью законодательно закрепить дополнительные меры поддержки лиц, проходящих (проходивших) военную службу в районах проведения специальной военной операции и членам их семей", - отметили в пресс-службе правительства.

В ходе заседания правительство обсудит и законопроект, направленный на обеспечение защиты прав бывших членов семьи собственника жилья при изъятии участка для государственных и муниципальных нужд. Вопрос будет касаться тех бывших членов семьи собственника, которые отказались от участия в приватизации жилья, но для которых оно было единственным пригодным для проживания. Еще один законопроект, вынесенный на обсуждение, наделит Минстрой РФ полномочиями по разработке типовых образовательных программ для подготовки специалистов в области строительства и ЖКХ.

Также будет обсуждаться проект закона, который коснется таможенных пошлин. Им предусматривается исключение избыточных норм в отношении отдельных товаров, которые связаны с выдачей Минэнерго и Роснедрами подтверждений для применения нулевых ставок вывозных пошлин при экспорте сырой нефти, газового конденсата и сжиженного природного газа, для которых действуют нулевые ставки.