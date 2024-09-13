Названы исчезающие в России профессии

В России с развитием технологий начали исчезать печатные профессии, операторы связи и кассиры, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, также менее актуальными становятся фотографы, снимающие на пленку.

«Многие печатные профессии стали менее востребованы. Их вообще очень сложно даже найти. Специалистов тоже стало меньше. Также можно отметить операторов связи. Это связано с автоматизацией процессов и переходом на цифровые технологии — чат-боты, голосовые роботы и так далее», — объяснила эксперт.

Специалист отметила, что также менее востребованными стали операторы связи, так как появился искусственный интеллект. Из-за автоматизированных кассовых систем и популярности безналичных расчетов снизилась потребность в кассирах.

То же коснулось и бухгалтеров малого бизнеса, поскольку все чаще люди переходят на электронный документооборот, добавила Лоикова. Однако программы и искусственный интеллект могут ошибаться, поэтому следует перепроверять их работу.

«Мы перешли на цифровую фотографию, поэтому профессия традиционного фотографа на пленку практически исчезла. Также и специалисты по ремонту устаревшей техники — например, старых телевизоров, магнитофонов. Они сейчас практически не востребованы, только если это какие-то раритетные коллекционеры», — подчеркнула специалист.

Кроме того, вероятно, что исчезнет профессия почтальонов, так как доставки можно будет делать с помощью дронов, заключила эксперт.

Ранее российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что искусственный интеллект способен заменить редакторов и копирайтеров, поэтому спрос на эти профессии снижается. Однако специалисты, которые работают над сценариями и пишут аналитические статьи, наоборот, останутся востребованными, уверен дизайнер.