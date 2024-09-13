Россиянам объяснили, почему в стране такие маленькие пенсии

Маленькие пенсии в России связаны с низким уровнем зарплат, поделился мнением с NEWS.ru председатель президиума Центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский. Согласно соцопросам, достаточный размер выплат составляет около 50 тысяч рублей.

По социологическим опросам, достаточный уровень пенсии составляет 45-50 тысяч рублей. Но этого тоже на сегодняшний день мало, учитывая, что потребности людей, вышедших на пенсию, не должны замыкаться только на оплате коммунальных платежей, питании и лекарствах, — подчеркнул Рязанский.

Спикер напомнил, что пенсионеры также хотят путешествовать, удовлетворять свои потребности и хобби. Однако государство платит ровно столько, сколько человек откладывает.

Увеличить пенсионное обеспечение можно, увеличив объемы отчисления от зарплат. Это вопрос экономического понятия. Чем больше зарплата, тем на большую пенсию может рассчитывать человек. Корень всех проблем — уровень заработной платы, который на сегодняшний день выплачивается нашим гражданам, — добавил Рязанский.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала, что двойная индексация выплат затронет работающих пенсионеров. Также под это правило попадут те, кто уже вышел на заслуженный отдых. Первый этап индексации произойдет в феврале, а второй — в апреле.