Какие выплаты и пособия увеличатся в 2025 году

До 1 октября в Госдуму внесут законопроект о повышении с 2025 года минимального размера оплаты труда. Об этом в интервью РИА Новости 10 сентября рассказал глава Минтруда Антон Котяков. «Парламентская газета» напоминает, какие выплаты и пособия повысятся вслед за МРОТ.

Больше 20 тысяч

В 2025 году МРОТ планируют повысить на 16,6 процента - до 22,4 тысячи рублей. Проект соответствующего проекта закона, по словам Антона Котякова, уже направлен в Правительство. Принятое решение затронет 4,2 миллиона россиян.

Напомним, в 2025 году МРОТ рассчитают исходя из медианной заработной платы за предыдущий год. При этом он не должен быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в среднем по России. Также он не может быть меньше МРОТ, установленного в предшествующем году.

«С 2024 года мы вернулись к методике установления минимального размера оплаты труда в соотношении с медианной заработной платой. Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты», — ранее процитировала пресс-служба Минтруда слова Антона Котякова.

В министерстве уточнили, что МРОТ, учитывающий медианную зарплату, впервые был установлен в 2021-м на 2022 год. Тогда показатель составил 42 процента от зарплаты.

Напомним, медианная зарплата — это величина, которая делит всех работающих на две равные части: у половины зарплата выше этой суммы, а у другой половины — ниже. Этот показатель можно рассчитывать в масштабе всего государства, а также отдельно для региона, населенного пункта или отдельного предприятия.

И больничные, и алименты

По действующему законодательству зарплаты сотрудников, работающих на полную ставку, не могут быть ниже МРОТ. Доплаты за особый характер работы или районные коэффициенты начисляют сверх этой суммы. Однако речь при этом идет о зарплате за полностью отработанный месяц, так что если работник трудится, например, на полставки, то и минимальный размер выплат для него будет в два раза ниже. В субъектах Федерации также может действовать региональный МРОТ — на него должны ориентироваться все местные работодатели. При этом МРОТ в регионе не может быть меньше федерального.

МРОТ учитывают при назначении ряда выплат и пособий. Например, если бывшие супруги не получили судебное решение об алиментах или не составили нотариальное соглашение, то алименты рассчитывают по минимальному значению, предусмотренному Семейным кодексом: четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих, половина — на троих и более детей.

При назначении пособия по беременности и родам работающим женщинам учитывают средний размер зарплаты за два года, предшествовавших декретному отпуску. Будущим мамам, у которых страховой стаж меньше шести месяцев, пособие положено в размере, не превышающем за полный календарный месяц МРОТ, установленный на федеральном уровне. При этом в местностях, в которых действуют районные коэффициенты к зарплате, пособие выплатят в размере, не превышающем МРОТ с учетом этих коэффициентов.

Величина больничных тоже зависит от страхового стажа и среднего заработка сотрудника за предыдущие два года. Если человек в этот период не работал, то средний заработок посчитают равным МРОТ, установленному на день наступления страхового случая.

Исходя из размера МРОТ также рассчитывают госсубсидии работодателям, трудоустраивающим определенные категории граждан, в том числе ветеранов боевых действий, участвовавших в СВО, и инвалидов.

Чем опасен резкий рост

МРОТ в России увеличивается не первый год. Так, в 2021 году он был 12 792 рубля, в 2022-м — 13 890, в 2023-м — 16 242, в 2024-м — 19 242 рубля.

Повышение МРОТ подтягивает за собой всю тарифную сетку и весь фонд оплаты труда, напомнила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Потому что мы понимаем, что не может работник низшей квалификации получать больше или на равных с работником, имеющим высшее или среднее профессиональное образование», — пояснила депутат «Парламентской газете».

Такие изменения увеличивают и покупательную способность населения, добавила Бессараб. Поэтому важно поднимать МРОТ постепенно и плавно. Резкое повышение МРОТ может повлечь рост инфляции, отметила депутат. Бессараб рассказала, что некоторые политики иногда высказывают предложения увеличить МРОТ как можно быстрее, например до 50 тысяч рублей. «Но в этом случае мы получим быструю и высокую инфляцию», — предупредила депутат.