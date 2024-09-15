Многодетные семьи смогут получить юридические консультации бесплатно
Во многих регионах многодетные семьи уже получают помощь юристов бесплатно, но набор таких услуг везде разный. Депутаты разработали законопроект, согласно которому право на безвозмездные юридические консультации для родителей трех и более детей установят на федеральном уровне. Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности и будет внесен в Госдуму в ближайшее время, сообщил в интервью «Парламентской газете» член думского Комитета по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.
- Дмитрий Федорович, с чем связана разработка законопроекта?
- В ряде регионов уже приняли законы, согласно которым многодетным семьям оказывают бесплатную юридическую помощь. Речь идет и о малоимущих, и о семьях со средним достатком. Но в каждом субъекте Федерации может быть разный набор видов юридических консультаций. К нам поступали предложения, чтобы сделать нормы о безвозмездной юридической помощи универсальными для всей страны. Это можно сделать на федеральном уровне. Мы обобщили полученные предложения и, обсудив их с профильными ведомствами, подготовили законопроект. Он очень актуален, тем более в Год семьи.
Согласно законопроекту, право на бесплатную юридическую помощь получат родители трех и более детей до 18 лет, или до 23 лет, если ребенок учится.
- О каких видах юридической помощи идет речь?
- В законопроекте говорится обо всех видах консультаций юристов. Отдельно мы выделили вопрос установления отцовства или материнства или его оспаривания.
- С чем сейчас чаще всего обращаются к юристам многодетные семьи?
- Для многодетных семей есть достаточно большой набор социальных льгот и услуг от федеральной и региональной власти. И не всегда они могут разобраться, какие льготы им полагаются и как их оформить. Часто родители обращаются за разъяснениями о получении пособий, просят помощи при оформлении каких-то документов и справок. Многим нужна помощь при обращении в суд, например, по имущественным спорам. Установление отцовства — не самый распространенный вид обращений, но тем не менее это тоже присутствует.
- Как отнеслись в Правительстве к инициативе?
- Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект. В кабмине высказали некоторые замечания, которые в первую очередь касаются расходов. Но дополнительные расходы едва ли появятся, так как средства уже заложены в региональных бюджетах в рамках ассигнований на оказание бесплатной юридической помощи. Мы доработаем законопроект и внесем его на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, после того как получим на него официальное заключение Правительства.