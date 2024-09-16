Мошенники изобрели новую схему обмана с мобильными тарифами

Злоумышленники изобрели новую схему мошенничества, рассказали РИА Новости в «Билайне».

Они звонят под видом операторов связи и предлагают мобильные тарифы со скидкой, а затем просят перевести деньги для «гарантии подключения»

«В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с мобильными тарифами. Злоумышленники звонят абонентам под видом сотрудников оператора связи и предлагают подключить непубличные или скидочные тарифы», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД ликвидировали разветвленную сеть узлов связи телефонных мошенников в 13 регионах страны. Она позволяла аферистам дистанционно и анонимно связываться с жертвами из-за рубежа и убеждать их отдавать деньги. Участники организованной группы действовали под руководством анонимного куратора за пределами России. Он вербовал молодежь в интернете, отправлял им позволявшие менять номера на российские сим-боксы.

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До этого частный инвестор Федор Сидоров заметил, что россияне склонны верить мошенникам, которые называют себя представителями власти в разговоре с жертвами. По его словам, люди доверяют им или просто боятся из-за незнания деталей, поэтому склонны следовать их указаниям.