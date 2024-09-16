Развеян миф о сохранении сбережений путем экономии на чашке кофе

Идея о том, что для успешного накопления и инвестирования необходимо отказаться от приятных мелочей, таких как чашка кофе в кофейне, развлечения и шопинг, является наиболее распространенным стереотипом.

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На самом деле это не поможет в достижении финансовых целей и даже саботирует внедрение полезных финансовых привычек, рассказала экономист и эксперт по финансовой грамотности Елизавета Константинова в беседе с «Российской газетой».

«Когда мы сокращаем расходы на привычные удовольствия, это создает дополнительное напряжение и стресс, что мешает придерживаться новой финансовой стратегии. Наш мозг воспринимает любые изменения в привычном образе жизни как проблему, что может привести к быстрому саботажу новой привычки», — подчеркнула специалист.

Удовольствия — это не только импульсивные и необдуманные траты, но и инструмент для восполнения морального ресурса для решения жизненных проблем. Они помогают справляться со стрессом и находить мотивацию для всего, в том числе для формирования сбережений и инвестирования.

Экономист рекомендовала рассмотреть альтернативный подход к инвестированию.

«Не сокращайте расходы на удовольствия. Установите правило: за каждую потраченную сумму на удовольствие, например кофе, откладывайте аналогичную сумму на инвестиционный счет. Так вы не только сохраняете свои привычные удовольствия, но и формируете полезную финансовую привычку», — предложила Константинова.

Необходимо держать фокус не на экономии, а на доходах, продолжает эксперт. По ее словам, мозг не способен сфокусироваться на двух задачах одновременно: поиск способов экономии и приумножения заработка. Стоит сфокусироваться на чем-то одном.