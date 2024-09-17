Россиянам начали приходить уведомления об уплате налога на вклады

Россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. На это обратил внимание РБК.

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Уточняется, что в уведомлении от налоговой перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог, а также общий размер выплаты. Информация появилась в личных кабинетах налогоплательщиков.

Россияне впервые заплатят налог на вклады

Представитель Министерства финансов указал, что суммы налога на вклады к уплате определяются по итогам налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления.

Ранее стало известно, что по итогам первых пяти месяцев 2024 года суммарный объем поступлений в российский бюджет от Налога на доходы физических лиц (НДФЛ) увеличились на 35 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 2,6 триллиона рублей.